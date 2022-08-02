Газета "СБ. Беларусь сегодня" отмечает 95 лет со дня основания

Мы стали шустрые. У нас появилось много разных проектов. Когда Дмитрий Александрович Жук пришел на эту должность, он вдохнул в нас второе дыхание. Мы начали работать в социальных сетях, на радио, телевидении. У нас появилось свое "СБ.ТВ". Мы стали максимально задействовать те ресурсы, которые у нас есть. У нас масса интересных людей и возможностей. Главное - не бояться их реализовывать.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты "СБ. Беларусь сегодня"