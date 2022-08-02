3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Газета "СБ. Беларусь сегодня" отмечает 95 лет со дня основания
Газета "СБ. Беларусь сегодня" отмечает 95-летний юбилей. Со значимой датой коллектив редакции издательского дома "Беларусь сегодня" поздравил Президент. "Пройденный "СБ. Беларусь сегодня" путь отражает богатую и славную историю нашей страны. С первых дней газета "Рабочий", а затем "Советская Белоруссия" на своих страницах освещала все судьбоносные вехи формирования белорусской государственности, став полной и правдивой летописью развития страны. Сегодня "СБ. Беларусь сегодня" освещает вопросы общественно-политической, экономической и культурной жизни Беларуси, проблемы международного сотрудничества и спорта. На ее страницах публикуются медицинские и юридические консультации. Читательская аудитория одного печатного номера и электронной версии газеты - до миллиона человек".
Появилась новая студия, появляются новые проекты, развивается авторская журналистика, жанр расследований и социально-экономические, экономические программы. Сегодня я увидел при общении с коллективом, насколько люди разбираются в ситуациях по различным вопросам. Я желаю коллективу новых творческих успехов, новых идей, новых личностей и развиваться дальше!
Благодарностями и специальными дипломами отметили лучших сотрудников издательского дома. Не так давно авторский коллектив выпустил книгу, собрав свои документальные материалы. Чтобы быть первыми, оставаться в формате "только газета", конечно, нельзя, хотя издательский дом объединяет целый ряд изданий: "Народная газета", "Знамя юности", " Сельская газета", The Minsk Times - это неполный список, в проектах свои теленовости. Что касается радио, у "Альфы", оно тоже входит в холдинг, давно сформировалась своя лояльная аудитория.
Мы стали шустрые. У нас появилось много разных проектов. Когда Дмитрий Александрович Жук пришел на эту должность, он вдохнул в нас второе дыхание. Мы начали работать в социальных сетях, на радио, телевидении. У нас появилось свое "СБ.ТВ". Мы стали максимально задействовать те ресурсы, которые у нас есть. У нас масса интересных людей и возможностей. Главное - не бояться их реализовывать.
Награждения и цветы - и дальше работать. Верстка газеты за 95 лет практически не останавливалась, даже в сороковые, во время войны. В 2000-м, символично вступив в новый век, "Советская Белоруссия" стала цветной. И последнее свое название "СБ. Беларусь сегодня" получила, уже войдя в состав издательского дома.
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек