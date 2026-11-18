Сбалансированный рост: как Беларусь сокращает разрыв между городом и деревней
Рост промышленного производства, укрепление экономики сельского хозяйства, запуск новых инвестиционных проектов - именно эти направления призваны стать двигателем изменений на местах.
Сильные регионы - один из стратегических приоритетов пятилетнего цикла. В этом смысле Беларусь держит курс на сбалансированный рост, чтобы сократить разрыв между городом и деревней и обеспечить равные возможности для каждого.
Итак, за пятилетку почти на 17 % должны вырасти инвестиции. Движение капитала в регионы повышает их экономическую устойчивость, и главным драйвером здесь выступает программа "Региональная инициатива".
Эффективность механизма подтверждается временем. У бизнеса есть возможность развиваться, территории получают новые производства, а жители - рабочие места и возможность зарабатывать.
Развитие потенциала регионов
- 17,5 % - инвестиции в основной капитал
- 1,2 раза - рост зарплат
Увеличение доходов - важнейший показатель эффективности всей команды. Завершить пятилетний цикл планируется с ростом зарплат в 1,2 раза.
Одновременно с увеличением благосостояния меняются и стандарты качества жизни. Беларусь не снижает темпы строительства жилья. Суммарно к 2030 году в стране должны ввести 20 млн кв. м жилья.
Внимание - индивидуальному строительству: его доля должна вырасти до 40 % от всех новостроек, и арендному жилью, которое стало серьезным инструментом поддержки белорусов. Этому сектору отводится четверть от всего объема.
Обеспечение жильем
- 20 млн кв. м - общий объем
- 40 % - индивидуальное строительство
- 25 % - арендное жилье
Масштабные задачи решаются и в дорожной отрасли. В общей сложности предстоит построить или реконструировать 25 тыс. км республиканских и местных дорог и обеспечить качественное покрытие до каждого агрогородка.
Развитие дорожной сети
- 25 тыс. км - строительство и реконструкция
- 100 % - дороги к агрогородкам