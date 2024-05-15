Сбежала в надежде обрести свободу, в итоге оказалась под властью киевского режима

У минчанки Елены Жаркевич поначалу все складывалось неплохо. Работала заместителем директора в сети кондитерских, пекла торты. Растила сына Назара, от политики была далека. В 2020-м, как и ей подобные, повелась на провокации и через год из страны убежала в "незалежную". Там бэчебэшная активистка организовала приют для таких же беженцев. Ратовала за своих, за правду, мол, Беларусь оккупирована, приезжайте сюда, поможем. Всех, кто так или иначе добирался, по ее словам, по лесам да болотам, проводила нелегально без документов. Жаркевич и ее еще парочку соратников даже задерживали СБУ. Обращалась и к кабинету кухарки (там, понятно, не до этого).

Елена Жаркевич во время видеообщения рассказала, что у нее жила Лена Редькова. По ее словам, доверенное лицо Светланы Тихановской, которая якобы написала в штаб, а ее просто проигнорировали.

И когда Жаркевич понимает, что деньги уже на исходе, а поддержки финансовой как не было, так и нет, быстро переобувается - под видом белой и пушистой волонтерки просит у власти уже Украины помочь создать волонтерский центр. Те дают ей помещение для офиса бесплатно, а она в свою очередь по ее плану собирает всех беглых радикалов из разных стран и, мимикрируя под обстоятельства, выманивает у них средства на разные нужды. Например, помочь же детям - благое дело или вложить эти деньги в дроны, или нелегальный перевоз авто для ВСУ. Впрочем, тогда уже и помогать никому не придется.

10 мая 2023-го они объявляют о создании центра "Встреча" в Киеве на Ереванской, 30. На следующий день проходит конференция. Представляют его как "незалежное" белорусско-украинское объединение для помощи военным, тем самым нацистским коллаборационистам, которые под "мирными" лозунгами и с фашистскими флагами убивают ни в чем не повинных граждан.

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Другими словами, создали машину по отмыванию денег. Конкретных целей нет, как и четкого плана "помощи". То цветы к памятнику вместе с калиновцами принесут, организуют игру или фестиваль. В офисе на Ереванской, 30 в двухэтажном здании на стене фотографии так называемых политзаключенных. Правда, на них уже всем далеко плевать, бегать с их снимками нет смысла, карман гривнями от этого не пополнится. Жаркевич это понимает, поэтому работает чисто по украинскому сценарию.

Создали соцсети, сайт для сбора, там, кроме всего прочего, есть раздел для гуманитарной помощи детям из прифронтовых регионов. Что любопытно, портативная колонка для ребят с нарушением слуха или швейная машинка за почти 17 тыс. белорусских рублей. Впрочем, список всякого, что подороже, на 12 страниц. Что до дел, то наши люди были с Жаркевич и ее командой в детском доме семейного типа в Чернигове. "Многочисленные" коробки с гуманитарной помощью, пару книг да раскрасок. Организовали миссию и в Херсон. Там были не единожды - привозили теплые вещи, медикаменты, продукты питания, средства гигиены. Только потом вдруг стало неинтересно. Видите ли, "Херсон не единственный город в Украине, который страдает", и от матерей с детьми бы избавиться, что-то уж слишком надоедливые.