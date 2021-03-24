Сбежавшие силовики угрожают белорусам

Сбежавшие за границу активисты в отчаянии вывести белорусов на протестные улицы переходят к угрозам и запугиванию граждан. Некоторые жители нашей страны получают письма с бланками о сотрудничестве с ячейкой сбежавших в Польшу силовиков BYPOL. В противном случае, говорится в письме, последует наказание за якобы совершенные во время выборов преступления - кражу голосов на избирательном участке, которого, к слову, даже не существовало. Личные данные своих жертв бывшие силовики сливают в сеть в так называемую Черную книгу.



