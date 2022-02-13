Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко подтвердил, что ему приходилось выполнять приказы своих командиров

Запад, как известно, такие темы поднимать ой как не любит. Объяснять каждый раз своим гражданам провалы в политике - это уметь надо. Судя по тому, что рассказал Эмиль Чечко во время очередной пресс-конференции, - самое время некоторым бежать не только из политики, но и из страны. Сбежавший военнослужащий подтвердил, что ему приходилось выполнять преступные приказы своих командиров, расстреливая беженцев на польско-белорусской границе.

По его подсчетам, это может быть от 200 до 700 жертв только при его непосредственном участии. Что же международные правозащитные организации? Воды в рот набрали! Они игнорируют права человека. Поскольку Польша - член НАТО и ЕС - им эту ситуацию раздувать невыгодно. Поэтому самый лучший способ - не то чтобы что-то отвергать, а просто игнорировать.