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Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко подтвердил, что ему приходилось выполнять приказы своих командиров
Запад, как известно, такие темы поднимать ой как не любит. Объяснять каждый раз своим гражданам провалы в политике - это уметь надо. Судя по тому, что рассказал Эмиль Чечко во время очередной пресс-конференции, - самое время некоторым бежать не только из политики, но и из страны. Сбежавший военнослужащий подтвердил, что ему приходилось выполнять преступные приказы своих командиров, расстреливая беженцев на польско-белорусской границе.
По его подсчетам, это может быть от 200 до 700 жертв только при его непосредственном участии. Что же международные правозащитные организации? Воды в рот набрали! Они игнорируют права человека. Поскольку Польша - член НАТО и ЕС - им эту ситуацию раздувать невыгодно. Поэтому самый лучший способ - не то чтобы что-то отвергать, а просто игнорировать.
В данный момент Эмиль Чечко является свидетелем по уголовному делу, которое ведет Следственный комитет Беларуси. В том числе вся имеющаяся информация по делу - была передана в Гаагский трибунал: 24 января пришел ответ о получении пакета документов. Теперь ждем информацию о возбуждении уголовного дела в отношении властей Польши и непосредственных исполнителей.
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