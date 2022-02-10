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Сбежавший в Беларусь солдат Эмиль Чечко выступает на пресс-конференции в Минске

Чудовищные подробности расстрела беженцев на территории Польши! Сбежавший в Беларусь солдат Эмиль Чечко рассказал, что 9 июня участвовал в первом массовом расстреле мигрантов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

"Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того, как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую. После этого мы сели в Land Rover и уехали на какой-то пункт пограничников. Там нам сказали, что нужно почистить оружие", - так описывает произошедшее Чечко. Ежедневно до 18 июня все происходило точно так же, я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а нам потом покупали по 6-8 банок пива. При непосредственном участии Эмиля Чечко могло быть убито от 200 до 700 человек.

Эмиль Чечко является свидетелем по уголовному делу, которое ведет Следственный комитет Беларуси. Как сообщается, Гаагский трибунал принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.

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