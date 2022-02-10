Сбежавший в Беларусь солдат Эмиль Чечко выступает на пресс-конференции в Минске

"Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того, как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую. После этого мы сели в Land Rover и уехали на какой-то пункт пограничников. Там нам сказали, что нужно почистить оружие", - так описывает произошедшее Чечко. Ежедневно до 18 июня все происходило точно так же, я расстреливал группы мигрантов до 20 человек, а нам потом покупали по 6-8 банок пива. При непосредственном участии Эмиля Чечко могло быть убито от 200 до 700 человек.