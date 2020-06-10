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Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином

Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином

Информацию о месте падения самолета дали местные жители. Ил-2 практически полностью ушел под землю при падении. Сейчас его извлекают поисковики и военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона.

инфо: БелТА

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