Сбитый в 1944 году штурмовик Ил-2 нашли под Жлобином

Информацию о месте падения самолета дали местные жители. Ил-2 практически полностью ушел под землю при падении. Сейчас его извлекают поисковики и военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона.



инфо: БелТА



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