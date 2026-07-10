Сбор по подготовке и совершению марша на военной технике прошел под Брестом

Под Брестом прошел специализированный сбор с командирами соединений и воинских частей, а также их заместителями.

Участникам показывали порядок организации и подготовки совершения марша на военной технике в составе колонн. Особое внимание уделялось выдвижению колонны, преодолению инженерных заграждений противника, защите и укрытию техники, вопросам безопасности, мобильности и оперативного реагирования на потенциальные угрозы, возникающие во время совершения марша.

Алексей Елфимов, заместитель командующего силами специальных операций ВС Беларуси:

"Данная тема стала у нас актуальна в связи с тем, что в Украине проводится специальная военная операция. Так как у нас появились новые способы, методы поражения колонны противником, эта тема стала актуальной. Чтобы наш личный состав знал, как противодействовать дронам-камикадзе и ФПВ, беспилотным летальным аппаратом, конечно, чтобы они могли доехать до того места назначения, где им выполнять задачу".

Также накануне под Брестом завершился открытый чемпионат Вооруженных сил по военно-прикладному парашютному многоборью. Участники выполнили прыжки с парашютом из вертолета Ми-8. В течение нескольких дней бойцы показывали мастерство в стрельбе, преодолевали вплавь водоем в полном обмундировании с оружием. В личном зачете лучшие результаты у курсантов Военной академии и военнослужащих сил спецопераций Узбекистана.