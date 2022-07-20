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Сбор персональных данных играл особую роль в махинациях Bysol и ByHelp

Сбор персональных данных играл особую роль в махинациях Bysol и ByHelp
Особую роль в этих финансовых махинациях играет сбор персональных данных тех, кто когда-либо обращался в те или иные фонды. Кстати, именно этот факт стал основанием для проверки Bysol иностранными аудиторами с целью дальнейшей передачи материалов правоохранителям. В июле 2021-го "бандсоловцы" запустили агрегатор, где, как было анонсировано, будут собраны проверенные данные людей, фондов - тех, кто будет усиливать давление на режим.

Ярослав Лихачевский:
Мы выделили четыре организации, к которым есть определенное доверие в обществе. Это офис Светланы Тихановской, НАУ (Народное антикризисное управление) - как политические структуры. Это "Голос" - как технологический эксперт, и BySol - как эксперт в фандрайзинге. Эти пять институтов будут верифицировать сборы, которые захотят размещаться на площадке DS.

Фильм "Бандsol: Лохотрон для альтруиста" смотрите здесь.

Теперь можно быть точно уверенным: и финансы, и персональные данные находятся в надежных руках, в надежных руках тех, кто даже на пальцах не в состоянии посчитать четыре организации. И тут же Лихачевский отмечает: неплохо бы, конечно, чтобы опричнина лилась в кошелек постоянным потоком, тогда можно было бы планировать и рассчитывать на эти финансы. Это основная цель.

Ярослав Лихачевский:

Неплохие аппетиты для маленькой новой страны больших жуликов. Но причем тут замашки на 14 миллионов и персональные данные, спросите вы. Дело в том, что из этих структур персональные данные перекачиваются туда-сюда и используются уже для махинаций.

Итак, здесь же, на площадке, собираются персональные данные, за которые никто ответственности не несет. Под обработкой, говорится здесь же, понимается как минимум любое из следующих действий с персональными данными. Например, раскрытие. Digital Solidarity - "политика конфиденциальности". Во всем мире защита персональных данных - это обязанность, а его нарушение уголовно наказуемо. Но не в случае новой маленькой страны. Здесь они растекаются по четырем организациям, или пяти. Впрочем, неважно, сколько этих организаций. Как говорил старина Мюллер: что знают двое, знает и свинья.

Андрей Стрижак:

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