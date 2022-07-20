Сбор персональных данных играл особую роль в махинациях Bysol и ByHelp

Особую роль в этих финансовых махинациях играет сбор персональных данных тех, кто когда-либо обращался в те или иные фонды. Кстати, именно этот факт стал основанием для проверки Bysol иностранными аудиторами с целью дальнейшей передачи материалов правоохранителям. В июле 2021-го "бандсоловцы" запустили агрегатор, где, как было анонсировано, будут собраны проверенные данные людей, фондов - тех, кто будет усиливать давление на режим.



Ярослав Лихачевский:

Мы выделили четыре организации, к которым есть определенное доверие в обществе. Это офис Светланы Тихановской, НАУ (Народное антикризисное управление) - как политические структуры. Это "Голос" - как технологический эксперт, и BySol - как эксперт в фандрайзинге. Эти пять институтов будут верифицировать сборы, которые захотят размещаться на площадке DS.