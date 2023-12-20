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Сбор по разминированию с командирами мобильных групп прошел в Вооруженных силах Беларуси

В противоминном центре Вооруженных сил в обстановке, максимально приближенной к реальной, прошел сбор с командирами мобильных групп саперов. Участники изучили способы поиска и уничтожения взрывоопасных предметов, особенности боеприпасов и действия в различных нештатных ситуациях. Также военнослужащие ознакомились с новыми и перспективными образцами оборудования для разминирования местности.

Подготовку в противоминном центре проходят как военнослужащие Вооруженных сил, так и различных военизированных и воинских формирований со всей Беларуси.

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