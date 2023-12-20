Сбор по разминированию с командирами мобильных групп прошел в Вооруженных силах Беларуси

В противоминном центре Вооруженных сил в обстановке, максимально приближенной к реальной, прошел сбор с командирами мобильных групп саперов. Участники изучили способы поиска и уничтожения взрывоопасных предметов, особенности боеприпасов и действия в различных нештатных ситуациях. Также военнослужащие ознакомились с новыми и перспективными образцами оборудования для разминирования местности.