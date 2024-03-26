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Сбор советских монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений" продолжается
В Беларуси продолжается сбор монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений". Сегодня в фонд Алексея Талая передали монеты люди с инвалидностью Центра соцобслуживания населения Октябрьского района Минска. Все собранные монеты пойдут на выплавку народного памятника, который установят на Поклонной горе в Москве в 2025 году (в юбилейный год Великой Победы). Это будет уже третий памятник в проекте.
Первый монумент, переплавленный из 130 тыс. монет, был установлен 2 июля 2022 года в парке Победы в Минске. Второй памятник уже отлит из полумиллиона монет и будет установлен в особом месте - возле патриотического центра в Брестской крепости - в год 80-летия освобождения Беларуси.
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