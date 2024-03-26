Сбор советских монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений" продолжается

В Беларуси продолжается сбор монет для памятного знака "Живая память благодарных поколений". Сегодня в фонд Алексея Талая передали монеты люди с инвалидностью Центра соцобслуживания населения Октябрьского района Минска. Все собранные монеты пойдут на выплавку народного памятника, который установят на Поклонной горе в Москве в 2025 году (в юбилейный год Великой Победы). Это будет уже третий памятник в проекте.