Сбор средств на строительство центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости продолжается

Личный вклад в славные традиции отцов и дедов может сделать каждый. Продолжается сбор средств на строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Инициативу создания уникального объекта в знаковом историческом месте поддержал Президент - центру присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Обустройство первой очереди планируют завершить в 2025-м - в год 80-летия Великой Победы.