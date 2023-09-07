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Сбор средств на строительство центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости продолжается

Личный вклад в славные традиции отцов и дедов может сделать каждый. Продолжается сбор средств на строительство Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Инициативу создания уникального объекта в знаковом историческом месте поддержал Президент - центру присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. Обустройство первой очереди планируют завершить в 2025-м - в год 80-летия Великой Победы.

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