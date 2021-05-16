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Сбор за пересечение границы введут с 1 июня
Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы введут в Гомельской и Гродненской областях с 1 июня. Он направлен на борьбу с коронавирусом. Для транспортных средств до 5 тонн сбор установлен в размере одной базовой величины. Его уплата осуществляется водителем в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска. В других случаях сбор не является уплаченным.
От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп и их сопровождающие, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.