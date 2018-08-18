Сборку металлического пролетного строения на мосту через Припять планируют завершить к 15 сентября

После этого его опустят на опоры и приступят к устройству мостового полотна. В целом основные работы на мосту через Припять идут по графику. Некоторые ведутся круглосуточно. Продолжают работать паромная и понтонная переправы. Паром осуществляет перевозку, начиная с 6 утра в светлое время суток. Понтонная переправа функционирует круглосуточно.