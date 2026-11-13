Сборная Беларуси по футболу победила Сан-Марино со счетом 2:0 в Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу в великолепном стиле обыграла Сан-Марино в рамках розыгрыша Лиги наций. Команда Виктора Ганчаренко два раза поразила ворота соперника. По разу отличились Гоманов и Концевой.

Таким образом, белорусы гарантировали себе второе место в группе и как минимум участие в стыковых матчах.

Беларусь по-прежнему претендует и на первую позицию, ее сейчас занимает Албания, как раз с которой белорусские спортсмены и сыграют 15 ноября. И только в случае успеха наша команда напрямую выйдет в дивизион B.