Сборная Беларуси завоевала три медали на ЧМ по современному пятиборью в Китае

Планетарный форум в Китае по современному пятиборью для белорусских атлетов стал первым после снятия санкций. Спустя долгое время наши ребята наконец-то смогли выступить под государственной символикой и дважды подняли белорусский флаг выше всех. Мария Гнедчик и Анастасия Орел завоевали золото в женской эстафете.

Напомним, до отстранения наших пятиборок звание чемпионок мира в этом виде программы закрепилось за белорусскими девчатами. Они уходили чемпионками и ими же вернулись. Помимо этого наши девушки взяли золото в командном зачете. Еще одну медаль чемпионата мира в Китае принесла смешанная эстафета: Виолетта Гуреева и Евгений Орел стали вторыми. Сборная вечером 1 сентября вернулась на родину.

Мария Гнедчик, двукратная чемпионка Европы по современному пятиборью:

"Эмоции космические, невероятные. Такая встреча дома. Я не ожидала увидеть такое большое количество людей. Приехала вся моя семья, все ребята, юные пятиборцы, которые поддерживали меня на протяжении всего сезона, и когда были взлеты и падения, всем очень благодарна. Эмоции, правда, сумасшедшие. Первый чемпионат мира в жизни моей. Сразу две золотые медали! Единственное, что дорога домой тяжелая. Очень долго ехали, но ехали с хорошим настроением, и это главное".

Соревновательный год для сборной Беларуси по современному пятиборью не завершен. Уже 7 сентября в Минске стартует финальный этап Кубка Павла Леднева.