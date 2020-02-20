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Сборная Беларуси - 87-я в обновленном рейтинге ФИФА

Между Гаити и Замбией. Футбольная сборная Беларуси не изменила позиций в обновленном рейтинге ФИФА. "Белыя крылы" остались на 87-й строчке. Грузия, соперник белорусов по первому матчу плей-офф квалификации Евро-2020, занимает 91 место. В случае победы над грузинами 26 марта команда Михаила Мархеля сыграет против Северной Македонии или Косово. Эти сборные занимают в рейтинге 68-ю и 115-ю строчки соответственно.

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