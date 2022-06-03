На полигоне Доманово проходит подготовка сборной для участия в конкурсе Армейских международных игр "Танковый биатлон". Команда оттачивает мастерство в вождении боевых машин и стрельбе из различных видов вооружения. Трассу на полигоне не жалеют, как не щадят и технику. Насколько суровый настрой у танкистов, зафиксировали коллеги из "ВоенТВ".

АрМИ-2022 выкладка на 100 %

Мотивация участников зашкаливает, к тому же состав по сравнению с прошлым годом обновился наполовину. Белорусским армейцам есть что доказывать, поэтому выкладка на все 100 %.