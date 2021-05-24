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Сборная Беларуси одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

Начнем с приятной спортивной новости - уже исторического события. На чемпионате мира по хоккею наша сборная разгромила шведов. Несмотря, на то, что поединок в Риге завершился с минимальным счетом 1:0, это просто отличный результат, ведь последний раз мы одолевали шведов на топ-турнирах 19 лет назад - на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Единственную и победную шайбу в самом начале третьего периода забросил Герман Нестеров.

Эта победа над шведами стала первой для белорусов на чемпионатах мира. Уже сегодня команда Михаила Захарова вновь выйдет на лед, чтобы сразиться с чехами, которые уже потерпели два поражения. Начало встречи в 20:15, прямая трансляция на "Беларусь 5". Болеем за нашу команду!


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