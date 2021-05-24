Сборная Беларуси одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею

Начнем с приятной спортивной новости - уже исторического события. На чемпионате мира по хоккею наша сборная разгромила шведов. Несмотря, на то, что поединок в Риге завершился с минимальным счетом 1:0, это просто отличный результат, ведь последний раз мы одолевали шведов на топ-турнирах 19 лет назад - на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Единственную и победную шайбу в самом начале третьего периода забросил Герман Нестеров.