ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сборная Беларуси по академической гребле воспользовалась возможностью проголосовать досрочно

Возможностью проголосовать досрочно воспользовалась национальная сборная Беларуси по академической гребле. У спортсменов и тренеров, которые базируются на Заславском гребном канале, запланированы учебно-тренировочные сборы в Азербайджане.

Атлеты из разных регионов страны смогли ознакомиться с программами кандидатов в депутаты, которые выбираются в Минском районе, и встретиться с ними лично. 40 спортсменов приехали вместе проголосовать на один из участков в Заславле. Среди них и 9 человек, которые голосуют впервые.

Напомним, основная дата единого дня голосования - 25 февраля. В этот день отдать свой голос за кандидатов можно будет с 8 утра до 8 вечера.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все