Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к чемпионату мира

Последний в нынешнем году учебно-тренировочный сбор белорусская дружина проводит под сводами манежа в Санкт-Петербурге. Под началом главного тренера команды испанского специалиста Николаса Альварадо к главному старту нового сезона готовятся 14 игроков: Михаил Августов, Константин Магалецкий, Владимир Устинович, Вадим Бокач, Артемий Дрозд, Олег Гапон, Юрий Петровский, Игорь Бриштель, Егор Гордецкий, Анатолий Рябко, Павел Стаскевич, Евгений Новиков, Иван Константинов, Никита Чайковский.

Финальная стадия 12-го чемпионата мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. На первом этапе сборная Беларуси сыграет в группе С вместе с командами Японии, Колумбии и Сенегала. Белорусы в третий раз подряд выступят на планетарном форуме, пока им не удавалось пробиться в плей-офф.