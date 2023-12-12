3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сборная Беларуси по пляжному футболу начала подготовку к чемпионату мира
Сборная Беларуси по пляжному футболу приступила к подготовке к чемпионату мира, передает БЕЛТА.
Последний в нынешнем году учебно-тренировочный сбор белорусская дружина проводит под сводами манежа в Санкт-Петербурге. Под началом главного тренера команды испанского специалиста Николаса Альварадо к главному старту нового сезона готовятся 14 игроков: Михаил Августов, Константин Магалецкий, Владимир Устинович, Вадим Бокач, Артемий Дрозд, Олег Гапон, Юрий Петровский, Игорь Бриштель, Егор Гордецкий, Анатолий Рябко, Павел Стаскевич, Евгений Новиков, Иван Константинов, Никита Чайковский.
Кроме ежедневных двухразовых тренировок белорусские спортсмены проведут несколько контрольных поединков с сильными российскими клубами. Сбор продлится до 20 декабря.
Финальная стадия 12-го чемпионата мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. На первом этапе сборная Беларуси сыграет в группе С вместе с командами Японии, Колумбии и Сенегала. Белорусы в третий раз подряд выступят на планетарном форуме, пока им не удавалось пробиться в плей-офф.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ