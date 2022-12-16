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Сборная Беларуси стала чемпионом "Рождественских стартов" в Санкт-Петербурге
Юношеская сборная Беларуси стала чемпионом в командном зачете зимних соревнований по пожарно-спасательному спорту "Рождественские старты", которые прошли в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА со ссылкой наМЧС.
В течение двух дней спортсмены из 20 сборных боролись за призовые места турнира в учебно-тренировочном спортивном комплексе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
В первый день соревнований участники преодолевали 100-метровую полосу с препятствиями. В копилку сборной Беларуси в старшей возрастной группе победу среди девушек принесла Полина Кушнеренко, в этой же турнирной таблице на третьей строчке расположилась Александра Пошвенчук. В младшей группе Ксения Гусак и Анастасия Сдобнова заняли второе и третье место. Среди юношей в средней группе третьим стал Алексей Голубев.
Во второй день спортсмены поднимались по штурмовой лестнице в окно второго или третьего этажа учебной башни - в зависимости от возраста. В старшей возрастной группе среди девушек лучшей оказалась Полина Кушнеренко - она стала и абсолютной чемпионкой соревнований. Второе место у Александры Пошвенчук. В младшей группе звание чемпионки у Ксении Гусак.
Среди юношей из сборной Беларуси первым в зачете, показав лучший результат, стал чемпион мира Алексей Голубев. В средней возрастной группе Дмитрий Поплавский завоевал серебро.
Фото: МЧС
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