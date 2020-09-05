Сборная Беларуси стала второй по итогам Армейских игр

Сборная нашей страны стала второй по итогам Армейских игр.В этом году они проходили на территории пяти стран. Беларусь принимала сразу три конкурса: "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием". Самый напряженный по накалу и самый зрелищный - "Танковый биатлон" - принимал российский полигон Алабино. В финал вошли 4 команды, в том числе и Беларусь.



О боевом духе, страсти к победе и борьбе характеров - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской."Танковый биатлон" традиционно закрывает Армейские игры. Как бы дает болельщикам еще один шанс эмоционально поддержать дух своих команд. Поэтому сегодня на трибунах полигона Алабино горячо. Россия поет, Китай читает речовки, а белорусы громче всех кричат.







Белорусские танкисты в тройке победителей "Танкового биатлона"

Из 16 стран в финал "Танкового биатлона" прошли только 4 сильнейшие: это Россия, Беларусь, Китай и Азербайджан. В прошлом году наши танкисты завоевали серебро, поэтому сейчас мечтают не только остаться в тройке лидеров, но и улучшить результат.





"Эстафета" - один из самых сложных и красочных конкурсов "Танкового биатлона"

От страны участвуют три экипажа. Каждый должен пройти 4 круга по 5 км и поразить разные мишени. И все это на максимальной скорости. В общей сложности командам предстоит преодолеть дистанцию в 50 километров, поразить 24 мишени и пройти 27 препятствий. Это колейный мост, противотанковый ров, минное поле, 7-метровый косогор и огневая полоса. Белорусы, которым по жеребьевке опять выпал синий танк и четвертая дорожка, стартовали мощно, немного уступив в скорости россиянам. Финал получился очень эмоциональным и непростым. Все три белорусских экипажа прошли дистанцию практически без промохов и штрафных очков, но по скорости уступили России и Китаю. И в этом году завоевали бронзу.





В Армейских играх - 2020 команда Беларуси завоевала 20 медалей