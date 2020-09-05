3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сборная Беларуси стала второй по итогам Армейских игр
Сборная нашей страны стала второй по итогам Армейских игр.В этом году они проходили на территории пяти стран. Беларусь принимала сразу три конкурса: "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием". Самый напряженный по накалу и самый зрелищный - "Танковый биатлон" - принимал российский полигон Алабино. В финал вошли 4 команды, в том числе и Беларусь.
О боевом духе, страсти к победе и борьбе характеров - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской."Танковый биатлон" традиционно закрывает Армейские игры. Как бы дает болельщикам еще один шанс эмоционально поддержать дух своих команд. Поэтому сегодня на трибунах полигона Алабино горячо. Россия поет, Китай читает речовки, а белорусы громче всех кричат.
Белорусские танкисты в тройке победителей "Танкового биатлона"
Из 16 стран в финал "Танкового биатлона" прошли только 4 сильнейшие: это Россия, Беларусь, Китай и Азербайджан. В прошлом году наши танкисты завоевали серебро, поэтому сейчас мечтают не только остаться в тройке лидеров, но и улучшить результат.
"Эстафета" - один из самых сложных и красочных конкурсов "Танкового биатлона"
От страны участвуют три экипажа. Каждый должен пройти 4 круга по 5 км и поразить разные мишени. И все это на максимальной скорости. В общей сложности командам предстоит преодолеть дистанцию в 50 километров, поразить 24 мишени и пройти 27 препятствий. Это колейный мост, противотанковый ров, минное поле, 7-метровый косогор и огневая полоса. Белорусы, которым по жеребьевке опять выпал синий танк и четвертая дорожка, стартовали мощно, немного уступив в скорости россиянам. Финал получился очень эмоциональным и непростым. Все три белорусских экипажа прошли дистанцию практически без промохов и штрафных очков, но по скорости уступили России и Китаю. И в этом году завоевали бронзу.
В Армейских играх - 2020 команда Беларуси завоевала 20 медалей
В Армейских играх - 2020 белорусы приняли участие в 22 из 30 конкурсов и завоевали 20 медалей: 4 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Так первое место у наших снайперов, спецназа, инженеров и связистов. На втором - кинологи, повара, десантники, артиллеристы, водители военных экипажей, специалисты химической и биологической разведки, мастера беспилотного боя. Третье место - у танкистов, подразделений ПВО, медиков, дорожной инспекции и военных, показавших мастерство не только в стрельбе, но и в творчестве.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов