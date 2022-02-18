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Сборник из шеститомного проекта "Без срока давности" о преступлениях нацистов презентовали в Гродно


Сборник из шеститомного проекта "Без срока давности" о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны презентовали в Гродно. Документы, представленные в издании, рассказывают о преступлениях нацистов в отношении мирного населения на территории Гродненской области. Сборник подготовлен в рамках совместного белорусско-российского проекта при участии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и архивных учреждений страны.

Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:

Сборник документов и материалов "Без срока давности" о Гродненской области стал четвертым изданием в серии. Уже изданы сборники о Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

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