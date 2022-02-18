Сборник из шеститомного проекта "Без срока давности" о преступлениях нацистов презентовали в Гродно

Сборник из шеститомного проекта "Без срока давности" о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны презентовали в Гродно. Документы, представленные в издании, рассказывают о преступлениях нацистов в отношении мирного населения на территории Гродненской области. Сборник подготовлен в рамках совместного белорусско-российского проекта при участии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и архивных учреждений страны.