Сборный железобетон, переработка отходов - как развиваются регионы Беларуси

В начале января белорусы узнали, что следующие 5 лет будут пятилеткой качества, которая охватит все сферы - от социальной до экономической. Тут и благоустройство городов и сел, и повышение конкурентоспособности предприятий.

Но и 2024 год был также посвящен качеству и уже наполнил экономику регионов новыми долгосрочными проектами. Инновации, импортозамещение не только для отечественного рынка. Союзные программы позволили укрепиться на просторах СНГ, ЕАЭС, освоить азиатское и африканское направления. Белорусскую продукцию ценят и ждут. И предприятия не сбавляют темпов.

В три смены 24 часа в сутки на заводе по производству современных бетонных конструкций разрушают стереотипы о панельном строительстве. Внедренные технологии позволяют построить многоквартирный дом всего за 2,5 месяца. Технология переносит производство со стройплощадки на завод, где прямо на глазах рождаются панели с готовыми фасадами, окнами в пол, высокими потолками, готовой тепло- и шумоизоляцией.

Новинку рынок быстро распробовал. Спрос высок как в Беларуси, так и за рубежом. Все изделия уникальны: нет серий, все под конкретный проект. Уже сейчас мощности завода позволяют обеспечивать более чем 90 тыс. кв. м в год.

Это новое видение сборного железобетона в социальных объектах нашей страны. Это привлекло огромное внимание в том числе наших партнеров из России. Татьяна Бигун, директор завода по производству современных бетонных конструкций

Успешным оказался год и для цементной отрасли страны. Только на предприятии "Кричевцементношифер" произвели свыше 1,6 млн тонн стройматериала - рекордный показатель.

"Цех работает круглосуточно, без перерывов. Производительность шаровой мельницы - 150 тонн цемента в час", - отметил начальник цеха помола цемента ОАО "Кричевцементношифер" Иван Тимошенко.

Переход с "мокрого" на "сухой" способ производства цемента, пожалуй, самый крупный за всю историю завода проект - сотни миллионов рублей госинвестиций. Снизили себестоимость продукции, расширили линейку до 15 видов и марок, в том числе инновационной. Теперь даже в не строительный зимний сезон ежедневно отгружают до 7,5 тыс. тонн.

Ни одно важное строительство не обходится без белорусского цемента. На экспорт, отечественный рынок за год поставили уже свыше 1 млн тонн стройматериала.

По словам гендиректора ОАО "Кричевцементношифер" Владимира Корчевского, продукция нужна была при строительстве школ в Минск-Мире, в Островце, для обеспечения Минска водой. "Самое главное, что в год качества из этого 1 млн тонн не поступило ни одной претензии", - акцентировал он.

В стадии разработки еще один важный, кстати, импортозамещающий проект. Кричевцементношифер станет первым в мире производить искусственный гипс из отходов химической промышленности.

А БМЗ уже запустил первый на постсоветском пространстве инновационный проект по переработке металлургической пыли. За время работы гиганта скопилось сотни тысяч тонн отходов. Одна из российских компаний готова забрать весь объем. Первые партии в пути.

Алексей Терещенко, начальник управления охраны окружающей среды и промсанитарии БМЗ:

"На балансе Белорусского металлургического завода в местах хранения находится порядка 200 тыс. тонн пылегазоочисток. Данный вид отходов имеет свою специфику. Нашли предприятие, которое будет заниматься полным циклом переработки данного вида отходов. Будут извлекаться цинксодержащие оксиды, потом будут образовываться шлакообразующие материалы для металлургического производства.