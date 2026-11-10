Сборную Беларуси по борьбе чествовали в Минспорта

Сделан важный шаг на пути к Олимпийским играм 2028 года. Национальную сборную Беларуси по борьбе 10 ноября чествовали в Министерстве спорта после громкого выступления на чемпионате мира, который состоялся в Казахстане. Пять медалей стали ярким успехом.

Этот ноябрь становится месяцем выдающегося возвращения белорусского спорта на мировую арену: батутисты, самбисты и, конечно же, борцы, которые чуть раньше завоевали свои золотые награды. 10 ноября в штаб-квартире Министерства спорта состоялось яркое чествование. Оно, как всегда, когда здесь проходят встречи белорусских спортсменов, особенно громко заявивших о себе на международной арене, прошло в очень уютном и дружественном формате.

Чествование сборной Беларуси по борьбе в Минспорта

Министр спорта Сергей Ковальчук отметил значимость этого успеха, тем более что победа Кирилла Маскевича на чемпионате мира по борьбе состоялась с возвращением белорусского флага на мировую арену - и белорусский гимн звучал на всей 15-тысячной арене.

Глава Белорусской федерации борьбы Алим Селимов также подчеркнул, что спортивные власти Республики Беларусь поддерживают спортивную борьбу и вообще белорусский спорт, что позволяет добиваться большого успеха. Всем лучшим вручили награды и благодарности, и в такой теплой атмосфере всегда приятно обсуждать итоги.

"Есть с чем сравнивать эмоции на самом деле, потому что есть в моей коллекции уже победы на крупных форумах. В 2020 году я выиграл Кубок мира и там испытал, конечно, вообще какую-то эйфорию. Все это время был в погоне за этими эмоциями. Все-таки первый раз он остается первым разом", - сказал чемпион мира - 2026 по борьбе Кирилл Маскевич.

"На самом деле это высочайший уровень, и поэтому мы очень рады, что смогли все-таки спустя большое количество времени поднять наш флаг, и весь гимн, все, стоя, 15 тысяч, арена, слушали гимн нашей страны, и он довольно-таки был длинным", - отметил председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

Поздравляем белорусских спортсменов с невероятным выступлением на чемпионате мира. Планка поднялась очень высоко, и такой почин, и особенно возвращение белорусского флага на мировую арену поддержали батутисты и самбисты. В общем, белорусские спортсмены прямо сейчас на виду. Классное окончание года, но мы все, конечно, держим в уме, если касаться летних видов спорта, будущий год. Там олимпийский отбор будет, и в нашем спорте будет очень-очень интересно.