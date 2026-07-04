Сборочные производства и совместное ведение бизнеса - чем Беларуси интересна Индонезия

Чем Беларуси интересна Индонезия, в студии "Первого информационного" рассказала Екатерина Господарик, завкафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук.

"В первую очередь, это быстрорастущая экономика с населением около 280 млн человек, а значит - колоссальный потребительский рынок. И они готовы развивать сотрудничество. Но на сегодняшний день Индонезия не просто готова развивать сотрудничество, они меняют свою модель экономики от простого импорта к созданию точек производства в своей стране. А для Беларуси это направление также интересно и перспективно. Мы можем поставлять не только готовую продукцию, но и совместно реализовывать какие-то проекты, открывать сервисные центры по обслуживанию той же техники, которую мы поставляем. Когда мы работаем вместе, когда у нас есть взаимовыгодное партнерство, это гораздо эффективнее увеличивает добавленную стоимость двух стран. Обе страны заинтересованы в этом, ведь создаются и новые рабочие места, а для Индонезии это главная проблема - кадры и образование. Соответственно, Беларусь может закрыть болевые точки Индонезии и тем самым увеличить свои экспортные позиции, укрепив присутствие на рынках Юго-Восточной Азии", - прокомментировала Екатерина Господарик.

Также она рассказала, насколько индонезийский бизнес к этому готов. "Я считаю, что на сегодняшний день они более готовы, чем когда-либо это было в прошлом. Они уже подошли к этому этапу - создание совместных сборочных производств, совместного ведения бизнеса. Когда у нас есть совместный бизнес, это значит, что мы привлекаем партнеров и инвестиции не только в Индонезии, но и в Беларуси, которые готовы работать на этом рынке. Ведь на сегодняшний день Юго-Восточная Азия - это такая точка опоры всего мира с темпами роста около 5 %. Это довольно-таки большие темпы роста, с учетом того, что в среднем мировая экономика растет 2 % в год. Кроме того, сейчас Индонезия нуждается в укреплении своей продовольственной безопасности, и Беларусь может решить эти проблемы, помочь, по крайней мере, сделать свой вклад в их развитие. Мы также развиваем новые направления: фармацевтика и IT-технологии", - подытожила эксперт.