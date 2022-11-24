3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сборы хирургов и анестезиологов ВС Беларуси прошли в Борисове
Вопросы оказания помощи при ранениях и боевых травмах. Сборы хирургов и анестезиологов Вооруженных сил прошли на базе 592-го Военного клинического медицинского центра Борисова. С целью отработки навыков привлекли начальников хирургических отделений, старших ординаторов, хирургов и анестезиологов из медицинских рот сил специальных операций и командования, а также врачей из медцентров ВВС и центрального военного госпиталя.
Алексей Стриго, главный хирург ВС Беларуси:
Основная задача, которая стоит перед нами, - это посмотреть людям в глаза, чтобы они понимали, что у них есть старшие товарищи, которые в любой момент им всегда помогут, чтобы молодые доктора не боялись принимать какие-либо решения, чтобы они не боялись лечить, чтобы они развивались дальше, и показать им основные направления их дальнейшего профессионального развития.Участники сбора в онлайн-формате наблюдали за проведением хирургических операций. Также были развернуты несколько учебных точек, чтобы показать, в каких условиях врачам придется работать.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов