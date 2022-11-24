Сборы хирургов и анестезиологов ВС Беларуси прошли в Борисове

Вопросы оказания помощи при ранениях и боевых травмах. Сборы хирургов и анестезиологов Вооруженных сил прошли на базе 592-го Военного клинического медицинского центра Борисова. С целью отработки навыков привлекли начальников хирургических отделений, старших ординаторов, хирургов и анестезиологов из медицинских рот сил специальных операций и командования, а также врачей из медцентров ВВС и центрального военного госпиталя.



Алексей Стриго, главный хирург ВС Беларуси:

Основная задача, которая стоит перед нами, - это посмотреть людям в глаза, чтобы они понимали, что у них есть старшие товарищи, которые в любой момент им всегда помогут, чтобы молодые доктора не боялись принимать какие-либо решения, чтобы они не боялись лечить, чтобы они развивались дальше, и показать им основные направления их дальнейшего профессионального развития. Участники сбора в онлайн-формате наблюдали за проведением хирургических операций. Также были развернуты несколько учебных точек, чтобы показать, в каких условиях врачам придется работать.