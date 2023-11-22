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Сборы сил территориальной обороны проходят на полигоне Лосвидо

Под Витебском на полигоне Лосвидо проходят сборы сил территориальной обороны. В двухдневной учебе принимают участие около 150 человек со всей страны. Это должностные лица комиссариатов областей, городов и районов, а также Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Цель - повышение уровня выучки офицеров по выполнению задач по предназначению, руководству подчиненными, а также дальнейшее обучение личного состава подразделений территориальных войск.

Направленность нашего сбора обусловлена требованиями министра обороны Беларуси о том, что 2023-2024 год является годом полевой выучки. Помимо этого на тематику проводимых занятий оказали влияния результаты подготовки в прошедшем году. В ходе сбора будут проводиться занятия теоретической и практической направленности.
Дмитрий Стрешинский, начальник управления территориальной обороны - замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

На практике участники изучили оборудование блок-поста, отработали порядок действий по досмотру автомобилей, проверке документов граждан в условиях военного положения. Проходит комплексное занятие по тактической, огневой и инженерной подготовке, охране и обороне объектов территориальной обороны.

Необходимо добиться, чтобы каждый военнослужащий понимал, как ему выполнять задачи территориальной обороны в ходе нарастания военной угрозы либо отражения агрессии. Надо порох держать сухим, для того чтобы обеспечить спокойную стабильную жизнь на территории нашей страны.
Игорь Лазовский, начальник направления территориальной обороны - заместитель военного комиссара Витебской области
В таком объеме проводится впервые для меня. Представлены офицеры, начальники групп ТРО со всех регионов страны. Проводятся теоретические и практические занятия с учетом современных конфликтов.
Вадим Русецкий, начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Смолевичского района и г. Жодино

По итогам сборов будут выработаны единые подходы к решению задач подготовки по предназначению в 2023-2024 учебном году.

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