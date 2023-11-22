Сборы сил территориальной обороны проходят на полигоне Лосвидо

Под Витебском на полигоне Лосвидо проходят сборы сил территориальной обороны. В двухдневной учебе принимают участие около 150 человек со всей страны. Это должностные лица комиссариатов областей, городов и районов, а также Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Цель - повышение уровня выучки офицеров по выполнению задач по предназначению, руководству подчиненными, а также дальнейшее обучение личного состава подразделений территориальных войск.