Почему 2 января в Беларуси не работали некоторые магазины?

Из-за сбоя в работе кассового оборудования 2 января не работали некоторые торговые объекты в Беларуси. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования.



"По нашим данным, произошел сбой в программном обеспечении компании "Туссон", которая обслуживает на нашем рынке часть кассового оборудования. Проблема выявлена, и инженерная служба уже работает над ее устранением", - уточнили в ведомстве.



2 января из-за сбоев в работе кассового оборудования в Беларуси не работали некоторые магазины, торговые объекты и заправки. Проблемы наблюдались в ряде регионов страны. Причем в разных точках одной и той же сети все очень индивидуально: где-то оплата недоступна только по карте, где-то и наличными, а местами все работает исправно.



Не работали более 50 заправок "Белоруснефти". В компании рассказали о сбоях в работе регистраторов фискальных чеков. Такие же трудности с оплатой наблюдались в сети магазинов "Остров чистоты и вкуса", "Евроопт", "Спортмастер", некоторых строительных гипермаркетах. Некоторые торговые объекты не смогли открыться, где-то оплату могли принимать только наличными.



Оказалось, что проблемы начались еще ночью и наблюдались у там, где терминалы и кассовые аппараты обслуживаются компанией "Туссон".



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