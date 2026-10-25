"Счастье здесь": как семья из Израиля превратила отдых в Беларуси в свой новый дом

Загородный отдых в Беларуси - это уже давно не просто красивые пейзажи, а огромные возможности для раскрытия собственного потенциала. Наша природа и радушие вдохновляют людей не просто приезжать в гости, но и кардинально менять свою судьбу, связывая ее с белорусской глубинкой.

Беларусь покоряет сердца жителей и гостей лесами, полями и озерами. Некоторые, побывав один раз, остаются жить навсегда.

Стать не просто туристом, а хозяином экоусадьбы, и переехать из города в деревню за один день. Звучит фантастично. Именно так и вышло у семьи Гольцман из Израиля. 8 лет назад приехали отдохнуть на озеро Шо в Витебской области. Здесь и нашли свое место силы.

Супруги решили совместить приятное с полезным и начали стройку

Каждый год у супругов стоял вопрос: куда поехать в отпуск во Францию, Германию или Беларусь? И каждый раз выбирали синеокую, так потихоньку и влюблялись в белорусские озера, леса, поля. Да и как в это можно не влюбиться?!.

Супруги решили совместить приятное с полезным и дистанционно начали стройку: за два года возвели три гостевых дома и корчму, а в прошлом году переехали сюда насовсем.

Алена Винетски, хозяйка агроусадьбы: "Все начиналось с мечты о тихом уединении: мы представляли уютный дом на берегу озера, где жизнь течет медленно и размеренно. Но присмотревшись к этой идеальной картинке, муж честно признался: "Через полгода мы просто заскучаем". Тогда мы поняли, что нам нужна не просто тишина, а жизнь, наполненная движением и общением. Так родилась идея построить не просто дом, а агроусадьбу - место, которое станет центром притяжения для интересных людей и делом, вдохновляющим нас каждый день".

Олег Гольцман, хозяин агроусадьбы: "С возрастом как-то устаешь от шума, от людей. Я имею в виду не людей, которые к нам приезжают, а вот общая масса людей, которые вокруг тебя там крутятся. Хочется тишины, спокойствия. Вот тихо у нас, вот, видите, никого. Птички поют, собаки ходят, козы бегают".

Семья обустраивать дома внутри, давая вторую жизнь старым вещам

Семья обожает обустраивать дома внутри, и не просто декоративными элементами из магазинов, а делает все своими руками, давая при этом вторую жизнь старым вещам. Так, например: изголовье кровати сделано из двери, которой больше полсотни лет, а тумбочки - из пней.

"Мне нравится брать вещи, реставрировать и восстанавливать их. И именно не в плане музея, а чтобы люди продолжали этими вещами пользоваться", - рассказала хозяйка агроусадьбы.

Участок немаленький размером в 2 га. Чтобы земля не пропадала, Алена, которая раньше никогда не работала с землей, посадила 10 соток картошки, кукурузы, помидоров и огурцов. Результат: 1,5 тонны "второго хлеба" в погребе и около сотни закаток на зиму.

"Так как я в этом не разбираюсь, я решила в первый год посадить всего по чуть-чуть, чтобы посмотреть, что здесь хорошо растет и что у меня получается. Получилось сразу всего много", - похвасталась Алена Винетски.

Супруг же прикипел душой к козам. Утренняя дойка под присмотром собак Киры и Тора стала традицией. Деревенская жизнь затянула - в хозяйстве уже есть трактор.

Деревенская жизнь затянула - в хозяйстве уже есть трактор

В планах у супругов немало развлечений. Ведь просидеть на веранде за чашкой кофе можно максимум неделю, а хочется и веселья, и собственного подворья. Поэтому в скором времени на участке появятся лошади, бараны и альпаки, и сцена для музыкантов.

Оригинальные домики, рыбное озеро, грибные места, любимые гости и невероятные рассветы. А из соседей только аисты. "Счастье здесь", - говорят хозяева. Израильские гости нашли свой уголок в Беларуси, где чувствуют себя по-настоящему дома. Здесь они с легкостью строят бизнес, наслаждаются природой и тишиной, которую так долго искали.