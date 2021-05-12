3.74 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Счастливчик из Лиды выиграл квартиру в Минске от мобильного сервиса "Оплати"
Счастливчик от мобильного сервиса "Оплати" получил ключи от квартиры! Парень из Лиды хранил деньги на электронном кошельке, рассчитывался за товар и услуги при помощи QR-кода в этом приложении и выиграл в рекламной игре "Мечта в Оплати!" главный приз. Сам обладатель заветных квадратных метров в престижном районе "Пирс" не смог присутствовать на торжестве. Вместо него символичный ключ от счастливой квартиры вручили его маме. Кстати, женщина всю жизнь мечтала жить в столице. Как мечты сбываются, и кто осуществляет заветные желания - в репортаже.
Счастливчика выбрал случай. Житель из города Лида - Александр Шор - пользователь сервиса. Сам сейчас в отъезде, но ключи от квартиры по доверенности получила мама. Тереза Шор всю жизнь мечтала переехать в Минск - IT-компания ЛВО осуществила заветную мечту.
Сын мой продвинутый, ввел программу и мне, и себе, и жене. Он везде рассчитывается по этому кошельку электронному, это очень удобно: не надо в банк идти, не надо в очереди стоять. И спасибо тем айтишникам, кто издал это приложение, что они для людей это сделали.
Поздравить счастливую обладательницу квартиры с таким выигрышем приехали не только представители компании - разработчика мобильного сервиса "Оплати", но и партнеры организации. В гости к новоселам пришли, как говорится, не с пустыми руками.
Елена Колонтаева, директор ЗАО "Сделай сам": Сеть магазинов "Сделай сам" нашему победителю Терезе Болеславовне дарит подарочный сертификат на сумму 200 рублей для покупки строительных материалов в любых магазинах нашей фирмы. И мы дарим еще дисконтную карту на 3 года.
Максим Еременко, замдиректора ООО "СМ-Дорс": С компанией "Оплати" мы работаем уже полтора года. Мы хотели помочь партнерам поучаствовать в этой акции и от своей компании подарить подарочный сертификат на сумму 300 рублей для покупки входных или межкомнатных дверей.
Мобильный платежный сервис "Оплати" проводит сразу 3 рекламные игры. С ноября прошлого года уже 20 человек стали обладателями новых смартфонов. А теперь дошла очередь и до самого крупного приза.
Главное условие для участников - пользоваться приложением "Оплати". На этот раз победители названы, но игра продолжается. В следующий раз организаторы обещают разыграть не одну, а целых 3 квартиры в Минске, а еще IPhone 12, Sony Playstation 5, систему JBL 1000Вт, электросамокаты Xiaomi, докстанцию Алиса. Все подробности смотрите на сайте сервиса "Оплати" и в социальных сетях.