Счастливые люди, нет беспризорных детей и нищих - Беларусь всегда останется для нас примером, как должно быть - Кива

Счастливые люди, нет бездомных, беспризорных детей и нищих, которые просят на улице - это результат власти и управления, уверен парламентарий. "Я говорю как управленец, как функционер, как государственный администратор, имеющий опыт нахождения во власти. Я приехал к вам в Минск, спустился в первую очередь в подземный переход. Чистота, блеск, нет тех людей, которые просят подаяние. А значит, все люди находятся под защитой государства. Я приехал на вокзал и опять увидел чистоту. Я пытался найти, за что бы можно было зацепиться, - признался депутат. -Да, я не увидел десятков 600-х Mercedes. И это тоже заслуга действующей власти. Но я увидел матерей, гуляющих свободно со своими детьми, я увидел десятки спортивных и детских площадок, я увидел спорткомплексы, я увидел лица добрые, светлые, чистые лица белорусов.Вот к этому я бы хотел, чтобы когда-нибудь доросла моя страна, мой народ".