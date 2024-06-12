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Считанные часы остаются до старта Игр стран БРИКС. Узнали, как идет подготовка к официальному открытию
Считанные часы остаются до старта Игр стран БРИКС. Около 5 тыс. атлетов из почти 90 стран разыграют 387 комплектов наград в 27 видах спорта. От Беларуси заявлены спортсмены топ-уровня.
ПодробностиуКристины Камыш.
Игры БРИКС - это действительно масштабный, пусть и молодой, форум. Состязания состоятся в пятый раз, но впервые при таком размахе. Судите сами: представлено27 видов спорта, из которых 18 входят в программу Олимпийских игр.
Церемония открытия запланирована на 19:00. Организаторы активно встречают гостей.
Что касается сборной Беларуси, то в Казани уже находятся наши представители тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, синхронного плавания, самбо, настольного тенниса и академической гребли. Команды по иным видам спорта будут долетать уже непосредственно ближе к своим стартам.
И, безусловно, организаторы принимают гостей со всем радушием. Артисты танцуют в национальных костюмах и играют на музыкальных инструментах. Встречают делегации с хлебом-солью и татарским блюдом чак-чак.
Мы ждем порядка 5 тыс. участников более чем из 90 стран по 27 видов спорта. Но соревнования по двум видам спорта мы проведем в Москве, поэтому в Казань приедут представители 25 видов спорта. В общем, большой объем, большой трафик. В эти дни будем встречать всех.
С нетерпением ждем возможности принять участие в Играх БРИКС. Мы приехали со всей любовью и приветствиями от президента Мадуро и народа Венесуэлы. Мы выступаем в 12 видах спорта. Всего в нашей делегации 67 человек. И да, мы возлагаем большие надежды на медальный зачет.
Сегодня состоится церемония открытия. Однако на объектах соревнований не прекращаются контрольные тренировки, ведь уже в завтра будет разыграно 23 комплекта наград.
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