Считанные часы остаются до старта Игр стран БРИКС. Узнали, как идет подготовка к официальному открытию

С нетерпением ждем возможности принять участие в Играх БРИКС. Мы приехали со всей любовью и приветствиями от президента Мадуро и народа Венесуэлы. Мы выступаем в 12 видах спорта. Всего в нашей делегации 67 человек. И да, мы возлагаем большие надежды на медальный зачет.

Пабло Юстис, замминистра спорта Венесуэлы