ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Считанные часы остаются до старта Игр стран БРИКС. Узнали, как идет подготовка к официальному открытию

Считанные часы остаются до старта Игр стран БРИКС. Около 5 тыс. атлетов из почти 90 стран разыграют 387 комплектов наград в 27 видах спорта. От Беларуси заявлены спортсмены топ-уровня.

ПодробностиуКристины Камыш.

Игры БРИКС - это действительно масштабный, пусть и молодой, форум. Состязания состоятся в пятый раз, но впервые при таком размахе. Судите сами: представлено27 видов спорта, из которых 18 входят в программу Олимпийских игр.

Церемония открытия запланирована на 19:00. Организаторы активно встречают гостей.


Изображение

Что касается сборной Беларуси, то в Казани уже находятся наши представители тяжелой атлетики, спортивной гимнастики, синхронного плавания, самбо, настольного тенниса и академической гребли. Команды по иным видам спорта будут долетать уже непосредственно ближе к своим стартам.

И, безусловно, организаторы принимают гостей со всем радушием. Артисты танцуют в национальных костюмах и играют на музыкальных инструментах. Встречают делегации с хлебом-солью и татарским блюдом чак-чак.

Мы ждем порядка 5 тыс. участников более чем из 90 стран по 27 видов спорта. Но соревнования по двум видам спорта мы проведем в Москве, поэтому в Казань приедут представители 25 видов спорта. В общем, большой объем, большой трафик. В эти дни будем встречать всех.
Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан (Россия)
С нетерпением ждем возможности принять участие в Играх БРИКС. Мы приехали со всей любовью и приветствиями от президента Мадуро и народа Венесуэлы. Мы выступаем в 12 видах спорта. Всего в нашей делегации 67 человек. И да, мы возлагаем большие надежды на медальный зачет.
Пабло Юстис, замминистра спорта Венесуэлы

Сегодня состоится церемония открытия. Однако на объектах соревнований не прекращаются контрольные тренировки, ведь уже в завтра будет разыграно 23 комплекта наград.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все