Считанные часы до Всебелорусского народного собрания. В столицу съехались делегаты со всей страны

Минскую область на масштабном форуме представят 310 человек

Участники из Смолевичского и Борисовского районов встретились на Кургане Славы. Это более 40 представителей разных профессий, возрастов и социальных групп. Каждый везет свои предложения и инициативы. Многие из них были озвучены во время диалоговых площадок и общественных приемных.

Михаил Верин, замдиректора СПК "Первомайский" ОАО "БелАЗ", делегат ВНС:

"Я еду с хорошим настроением и хочу, чтобы на этом собрании мы рассмотрели вопросы развития сельского хозяйства. Чтобы у нас была углубленная переработка, развивалось село, строились дома. Соответственно, если по нашему агрогородку сравнивать за последние 3 года, в нашей школе на 30 % деток приросло. Потому что мы строимся, развиваемся, строим новые объекты. Надо чаще собираться, обсуждать глобальные вопросы. И у нас все получится".



Одними из первых в столицу отправились делегаты от Брестской области

Старт прошел символично: автобусы ехали в единой колонне, к которой по пути присоединялись делегаты из других районов. Всего во Всебелорусском народном форуме будут участвовать 310 жителей Брестской области.

Мария Гладун, председатель Брестского городского совета ветеранов, делегат ВНС:

"Настроение - хорошее. Чувство - самое главное, это чувство ответственности большой ответственности меня конечно интересует, чтобы темпа роста пенсий опережали темпы роста инфляции. Это очень важно. Стабильность. И, конечно, чтобы наше государство и впредь было социально ориентированным".