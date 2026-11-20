До решающего этапа международного конкурса "Наше поколение" остается совсем немного времени. 20 ноября в Ташкенте 18 стран мира объединятся на одной сцене. Оценивать вокалистов от 9 до 16 лет будет международное жюри. До 15:30 продолжается онлайн-голосование.

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Для меня очень важен конкурс, потому что я хочу занять хорошее место, хорошо представить страну. Самое главное для меня на первом месте стоит - это кайфануть, это выступить на все 100 %. Ну и, конечно, место, все голоса для меня очень важны. Дорогие зрители, мои любимые белорусы, я попрошу вас, осталось совсем немного времени, и голосование будет закрыто, но пока еще есть время, пожалуйста, голосуйте за № 17, Беларусь".

Расскажем, что сейчас происходит в концертном зале Renessans Hall в Ташкенте (Узбекистан), где проходит гранд-финал IV Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" (подробности в видео).