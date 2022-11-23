Сделано НЕ в Беларуси: где производят контрафактные белорусские сигареты и кто "крышует" этот бизнес

Польские Telegram-каналы настойчиво тиражируют информацию о том, что Беларусь наводнила Европу нелегальными сигаретами. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Западная пропаганда пачками выпускает видео, в которых говорится, что за последние годы поставки контрафактных сигарет из Беларуси растут в геометрической прогрессии и теперь они доминируют на нелегальном рынке. Белорусские сигареты, как утверждается, теперь продают повсюду.

На Гродненской табачной фабрике "Неман" очень удивились бы, узнай, что их сигареты лежат на прилавках в Лондоне. Впрочем, английские правоохранители не скрывают - это контрафакт, произведенный даже не в Беларуси.

Факт Настоящие белорусские сигареты - made in Belarus - почти не попадают в ЕС. А фейки под наши марки, как и информационные фейки, клепают там - в Европе - в невероятном количестве.

Производство контрафактных сигарет в ЕС - это огромный бизнес, замешанный на криминале и коррупции. Поэтому люди, оказавшиеся в нем, бояться открывать свои лица. Впрочем, чего удивляться, если на Западе правоохранители, ищущие контрафакт, делают то же самое, даже в США, где коп это царь и бог.

В тайниках с контрафактными сигаретами можно найти и оружие, и наркотики. Это бизнес мафии. В подпольные табачные цеха стараются нанимать иностранцев и нелегальных мигрантов. Почему? Да потому что их никто не будет искать, если что…

Если производства контрафактах сигарет в ЕС запускают, значит это кому-нибудь нужно. И самое главное - кто-то во власти и полиции на это закрывает глаза, когда нужно.





Оборудование, продукция, материалы - это очень дорогой бизнес. Поэтому без "крышевания" чиновников, полиции контрафактное производство сигарет не обходится.

Вторая сторона контрафактного бизнеса - криминал подкупает власть и подставляет конкурентов. Иногда на производство по наводке приезжают бандиты.

Мало того, что могут сдать, так могут приехать и все отжать. 1990-е годы так там и остались. Пожил я там полгода - нечего делать в этой Европе. Там хуже, чем у нас. Мы шикарно, спокойно живем. Вот что вспоминает один из очевидцев

Большинство покупателей контрафакта наивно полагают, что им продают качественные сигареты, просто ввезенные в страну нелегально. Это не так. Зная, в каких условиях штампуют подделки и их содержимое, не каждый осмелился бы их купить.

В поддельных сигаретах много веществ, которые не стали бы вдыхать ни за какие скидки… Это и помет, и даже обрезки ногтей с ног…

Подкуп чиновников, рэкет и крышевание - это европейская реальность существования подпольных сигаретных цехов.

Мы заметили, что в последнее время недобросовестная производители за счет использования определенных технологий доводят производство этой продукции до такой степени, что рядовой потребитель сразу и не сможет определить, оригинальный этот продукт или контрафактный. Такие исследования можно провести только в рамках нашей производственной лаборатории. Кроме Российской Федерации поступают запросы из соседних стран, последний - несколько месяцев назад из Литвы где была конфискована крупная партия сигарет под нашим торговым знаком. И уже даже по видео, учитывая наш опыт, мы определили что это продукция была произведена в Арабских Эмиратах и поставлена на рынок Литвы годом ранее. Было обращение от правоохранителей Польши. Они прислали видео о закрытии подпольной фабрики, на котором четко видно, что используются материалы, которые маркируются именно брендами нашей табачной фабрики.

Нелегальное производство сигарет находится в Польше, Литве и далее по списку... И еще - не может одна фабрика из Беларуси наводнить сигаретами рынок ЕС, состоящий из 500 млн потребителей. А вот сотни, если не тысячи, подпольных цехов из самой ЕС - вполне.