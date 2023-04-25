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Сделать кардиограмму, сдать анализы и получить направление - маршрут передвижного ФАПа охватит Быховский район

Доступность медицинских услуг - приоритет развития регионов. Внедрение новых форм не исключение. В Быховском районе в качестве эксперимента стал курсировать передвижной ФАП.

Автобус, в котором организован кабинет врача. Здесь можно сделать кардиограмму, сдать анализы и получить направление на обследование или санаторно-курортное лечение. Жителям отдаленных от райцентров поселков сообщают о маршруте медбуса заранее.

Пациентов осматривают, обследуют. Поэтому здесь вопрос не столько количества, но и качества, доступности. "Мы доедем до каждого" - таков девиз передвижного комплекса.
Татьяна Санина, главврач Быховской центральной районной больницы

За время работы передвижного медцентра уже свыше тысячи жителей района получили консультации врачей и прошли первичное обследование.

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