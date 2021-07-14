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Сделать прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике
Активными темпами идет вакцинация в Беларуси. Паспорт или водительское удостоверение. Этого будет достаточно для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Сделать прививку можно в любой поликлинике (даже той, к которой вы не относитесь). А также на железнодорожном вокзале, вторговых центрах, на рынке. Вакцинируют по живой очереди. В среднем ожидание составляет порядка 15 минут. Уже после укола попросят ненадолго задержаться на случай проявления побочных эффектов. В нашей стране сейчас прививают двумя препаратами - китайским и российским "Спутником V", разлитым в Беларуси. Вакцина на выбор. Для каждой - свои условия хранения.
Промежуток между компонентами вакцины от COVID - от 3 недель до 3 месяцев
Прививают двухкомпонентной вакциной. Поэтому повторить процедуру придется через 21 день. Впрочем, медики напоминают: промежуток между уколами может составлять от 3 недель до 3 месяцев.
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