Сделать прививку от COVID-19 можно в любой поликлинике

Активными темпами идет вакцинация в Беларуси. Паспорт или водительское удостоверение. Этого будет достаточно для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Сделать прививку можно в любой поликлинике (даже той, к которой вы не относитесь). А также на железнодорожном вокзале, вторговых центрах, на рынке. Вакцинируют по живой очереди. В среднем ожидание составляет порядка 15 минут. Уже после укола попросят ненадолго задержаться на случай проявления побочных эффектов. В нашей стране сейчас прививают двумя препаратами - китайским и российским "Спутником V", разлитым в Беларуси. Вакцина на выбор. Для каждой - свои условия хранения.

