ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сделать свой выбор белорусы могут и на участках закрытого типа

Сделать свой выбор белорусы могут и на участках закрытого типа - всего по стране их 217 - они расположены в санаториях, больницах, домах отдыха и военных частях. Если нет возможности лично посетить участок, можно оставить заявку и комиссия приедет на дом с урной для голосования. Заявки можно подавать сегодня до 18 часов.

Отметим, на участках предусмотрена и безбарьерная среда. Есть пандусы и поручни. Для слабовидящих людей - трафареты и буклеты со шрифтом Брайля.

Другие новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все