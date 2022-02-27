Сделать свой выбор белорусы могут и на участках закрытого типа - всего по стране их 217 - они расположены в санаториях, больницах, домах отдыха и военных частях. Если нет возможности лично посетить участок, можно оставить заявку и комиссия приедет на дом с урной для голосования. Заявки можно подавать сегодня до 18 часов.