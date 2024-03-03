Сделать жизнь людей комфортной - какие надежды жители возлагают на избранных депутатов

Сделать жизнь людей комфортной как в городе, так и на селе - задача, над которой сообща будут работать избранные депутаты. 25 февраля мы все голосовали именно за тех, кто не только поддерживает государственные приоритеты, но и делает все, чтобы нашей земле было мирно и спокойно.

Это непросто, учитывая вызовы, с которыми сталкивается Беларусь. Но сообща любые проблемы решаемы. О тех, кто будет стоять на защите наших интересов в областных, районных и сельсоветах в ближайшие годы - о народных избранниках - наш следующий сюжет.

Новый микрорайон в Могилеве - вскоре наполнится детскими голосами и эта площадка. Строится школа на 1020 мест с бассейном, стадионом. Уже выросли корпуса.

Работы уже проведены процентов на 95. Кладка внутренних, наружных стен, это видно, два блока из трех практически закончены. Буквально через 2-3 недели мы начнем делать стяжки. Работы выполняют все качественно, потому что это для наших детей, для нашего будущего. Виталий Белявский, заместитель гендиректора "Стройтрест №12" ОАО управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг"

Школа станет вторым подарком жителям микрорайона. Первый - детский сад, который торжественно распахнул двери этой зимой. А ведь когда-то здесь были пустыри.

"Это очень важно, что государство уделяет такое внимание развитию наших городов. Посмотрите, сколько строится у нас школ, детских садов, больниц. И это все нам нужно сохранить для нашего будущего, для наших детей", - говорит женщина.

"Мы все это создаем и строим не для того, чтобы кто-то пришел однажды и разрушил. Поэтому нам всем вместе нужно сохранить мир и спокойствие в нашей стране", - сказала девушка.

Большое строительство развернулось и здесь - в микрорайоне "Спутник". Еще один корпус детской областной больницы. Маленькие пациенты будут проходить здесь реабилитацию.

Архиважный для региона проект. Качество лечения станет выше, а процесс восстановления здоровья быстрее. К слову, ежегодно проходят реабилитацию в регионе более двух тысяч детей. Но медицина требует современных подходов. Новый корпус станет аккумулятором специалистов и достижений. Здесь тоже будет бассейн.

Мы планируем установку МРТ-аппарата с возможностью проводить исследования детям-инвалидам раннего возраста, кабинет по наблюдению за недоношенными детками. С той же целью, чтобы детки Могилевской области могли получать доступную качественную медицинскую реабилитацию. Марина Шарко, заместитель главврача Могилевской областной детской больницы

Десятком подобных проектов ежегодно прирастает Могилевская область благодаря 12-му стройтресту. Так, скоро преобразится и район Ледового дворца в областном центре. Он пополнится новой школой, затем детским садом, построят и новую поликлинику. Планов много, рассказывает Дмитрий Морозов, избранный депутат парламента, руководитель треста. Кстати, застать его на рабочем месте сложно - чаще на объектах.





Помещение под ангиограф в строящемся новом хирургическом корпусе городской БСМП должно быть подготовлено идеально, как и под будущие операционные, палаты. Качество превыше всего, рассказывает Дмитрий Морозов. Но с избранием работы только прибавится.

Несмотря на все вызовы, которые идут извне, я могу сказать, ни один проект не остановлен. Наш Президент поставил задачу основательно поработать над качеством. Используем в своей работе самые современные технологии, прекрасно понимая, что строительная отрасль является локомотивом экономики, который тянет все другие отрасли, развитие страны в целом. И наша задача - максимально построить работу так, чтобы этот процесс не останавливался. Дмитрий Морозов, депутат Могилевского областного совета депутатов

Это, пожалуй, политический тренд Беларуси, когда в депутаты идут патриоты своей страны, а еще, как говорят в народе, люди, которые действительно находятся на своем месте, работая врачами, педагогами, промышленниками.

Фаина Короткина из Бровщины полна идей, как сделать место для жизни сельчан еще лучше. Делится предложениями с депутатом. А как же?! Ведь отдавали свой голос, в том числе, и за развитие родной деревни. Она уверена, что избранные депутаты будут прислушиваться к идеям сельчан.

Сам городской - Денис Жаворонков вырос в Витебске. Вот уже 17 лет, как жизнь неразрывна с Витебским районом, работал на разных должностях, но всегда находился на связи с людьми. Начало марта - время приступать к благоустройству. Помогают и подсказывают, на что в деревне обратить внимание старейшины, уважаемые и заслуженные люди. Уличное освещение, вывоз мусора, уборка придомовых территорий - задач хватает.

Прежде всего, нужно научиться методике: поставить правильно вопрос перед теми организациями, от которых зависит то или иное решение. Может, где-то проявлять собственную инициативу, чтобы вопросы решались быстрее. Заботиться о том, чтобы и дороги делались, и чтобы у всех была чистая вода. Для чего и строятся сейчас в большом объеме станции обезжелезивания. И тогда многие вопросы будут решаться. И они уже решаются. Денис Жаворонков, депутат Новкинского сельского совета депутатов, депутат Витебского районного совета депутатов

Мы вместе часто собираемся и обсуждаем то, что нам необходимо сделать. Хочу видеть цветущим, чтобы везде был порядок. Чтобы люди ходили и радовались. Смотрели и радовались, но и сами участвовали, помогали в этом благоустройстве. Вот я живу в пятиэтажке. В нашем подъезде цветы, занавески. В общем, идеальный порядок. Нина Козлова, старейшина аг. Новка