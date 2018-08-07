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Сделай модное селфи в ожидании транспорта

Остановки с веселыми фотообоями появились в столице. Время ожидания автобуса или маршрутки сделает разнообразнее поиск удачного ракурса для фото. Фон есть на любой вкус. А для любителей уюта - разноцветные ковры.

Особые фотозоны появились на проспекте Независимости и Победителей у "Минск-Арены". Главное - не пропустить свой автобус.

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