Седьмая серия проекта "17 мгновений войны". Операция "Багратион"

Седьмая серия проекта Агентства телевизионных новостей к 75-летию освобождения Беларуси "17 мгновений войны" расскажет о событиях пятого дня стратегической наступательной операции "Багратион". Наши войска овладевают железнодорожным узлом Орша, освобождают около тысячи населенных пунктов, проводят первые бои в Могилеве. А также подвиг полковника Стебенева. Смотрите на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в проекте "17 мгновений войны".