"Сегодня родители - это новое поколение": как дополнительное образование отвечает на вызовы времени

Дополнительное образование детей должно учитывать запросы нового поколения родителей и развиваться вместе с современными технологиями. Об этом рассказала директор Минского государственного дворца детей и молодежи Надежда Великая в "Актуальном интервью".

По ее словам, учреждения дополнительного образования регулярно изучают мнение семей. "Дополнительное образование должно идти в ногу со временем, изучая потребности детей и родителей. Не зря мы проводим социологические исследования по удовлетворенности родителей предлагаемыми образовательными услугами", - отметила Надежда Великая.

quote И когда мы производим этот опрос, видим, сегодня родители - это новое поколение. Это молодое поколение, и оно отличается от моего поколения. Поэтому очень важно идти в ногу со временем и изучать запросы, внедрение инноваций, чем живет мир, страна, и какие технологии развиваются. Надежда Великая

От этих запросов зависит и подготовка педагогов. "Отталкиваясь от этого, мы готовим наших педагогов. Используем всевозможные дополнительные курсы, обучения, программы для того, чтобы не отставать", - сказала она.

Особое внимание директор учреждения уделила вопросам безопасности. "Самое, я бы сказала, важное - это безопасность. Она касается и работы с интернетом, и вбросов, и даже того, как правильно сделать подкаст. Это все нужно знать, уметь, развивать и грамотно, безопасно внедрять", - подчеркнула она.

Надежда Великая также призвала родителей внимательно выбирать частные учреждения. "Очень внимательно посмотрите, какую программу имеет педагог, какое у него образование, стаж, опыт работы с детьми. Какое помещение, обеспечены ли там турникеты, как защищен ребенок во время образовательного процесса. Это касается всей системы образования, не только дополнительной", - заключила она.