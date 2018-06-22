Сегодня 77-я годовщина начала Великой Отечественной войны

Особая атмосфера в эту скорбную дату в Брестской крепости-герое. Траурная церемония здесь началась в половине четвертого утра. Ведь именно на самом западном форпосте страны на рассвете 22 июня в 41-м пограничники и защитники цитадели первыми приняли на себя удар противника. Почтить память павших, вспомнить о мужестве советских солдат в мемориальный комплекс пришли тысячи людей. В том числе, зарубежные делегации из России, Казахстана и Украины. К Вечному огню люди несут цветы и зажигают свечи.