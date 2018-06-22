3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сегодня 77-я годовщина начала Великой Отечественной войны
Особая атмосфера в эту скорбную дату в Брестской крепости-герое. Траурная церемония здесь началась в половине четвертого утра. Ведь именно на самом западном форпосте страны на рассвете 22 июня в 41-м пограничники и защитники цитадели первыми приняли на себя удар противника. Почтить память павших, вспомнить о мужестве советских солдат в мемориальный комплекс пришли тысячи людей. В том числе, зарубежные делегации из России, Казахстана и Украины. К Вечному огню люди несут цветы и зажигают свечи.
На рассвете на Кобринском укреплении крепости вновь раздались выстрелы и взрывы. Ключевые эпизоды штурма и обороны цитадели воссоздали около 500 реконструкторов из 11-ти стран. При написании сценария организаторы опирались на воспоминания ветеранов и свидетелей. Посмотреть на наглядный урок истории пришли тысячи зрителей.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее