Сегодня абитуриенты пишут ЦТ по всемирной истории

Экзамен стартует, как обычно, в 11 часов. В бланке - 50 заданий, время выполнения - полтора часа. Напомним, это последнее испытание основной сессии ЦТ-2020. Забрать свои сертификаты поступающие могут с 24 июля, те, кто будет сдавать тестирование в резервные дни, - с 29 июля.