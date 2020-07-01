Сегодня абитуриенты сдают централизованное тестирование по математике

Экзамен по традиции начнется в 11 часов. При себе поступающие должны иметь пропуск на ЦТ, документ, удостоверяющий личность, и ручку. Математика, к слову, одна из самых популярных дисциплин - на экзамен зарегистрировались более 34 тысяч человек. Чтобы избежать массового скопления в аудиториях, тестирование проходит два дня - 1 и 2 июля.