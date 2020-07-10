ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по физике

Сегодня в 11 утра стартует централизованное тестирование по физике. Кроме документа, удостоверяющего личность, ручки и пропуска, на экзамен студентам разрешено взять с собой простой калькулятор. Любые другие гаджеты необходимо оставить за пределами аудитории. Кроме этого, РИКЗ рекомендует иметь при себе маску. Санитайзерами обеспечены все пункты написания ЦТ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все