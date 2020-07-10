Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по физике

Сегодня в 11 утра стартует централизованное тестирование по физике. Кроме документа, удостоверяющего личность, ручки и пропуска, на экзамен студентам разрешено взять с собой простой калькулятор. Любые другие гаджеты необходимо оставить за пределами аудитории. Кроме этого, РИКЗ рекомендует иметь при себе маску. Санитайзерами обеспечены все пункты написания ЦТ.