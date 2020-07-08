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Сегодня абитуриенты сдают ЦТ по химии

Централизованное тестирование по химии сегодня напишут абитуриенты. Экзамен начнется в 11 часов. В бланке – 50 заданий. На решение тестов у абитуриентов есть 2,5 часа. Свои результаты участники основного этапа тестирования могут получить с 24 июля. Те же, кто будет проходить испытание в резервные дни, – в конце месяца.

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