Сегодня Беларусь - одна из самых безопасных стран в мире

К такому выводу пришли авторы международного исследования "Глобальный индекс терроризма – 2019". Наша страна заняла последнее, 138-е место в рейтинге, разделив его с другими государствами. Среди них Коста-Рика, Туркменистан и Словения. В регионе у нас лучший результат.





